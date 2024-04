(e.l.) _______ Ieri a Castrignano del Capo. Questa notte all’ufficio postale di Tricase. La banda che, danneggiando pesantemente l’intero edificio (nella foto), riesce a prelevare l’apparrecchiatura postamat e a portarsela via, per aprirla poi al sicuro, sembra essere la stessa, per tecnica e tipo di esplosivo adoperato. Bottino da decine di migliaia di euro. Indagini dei Carabiieri in corso.

Category: Cronaca