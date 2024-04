DROGA E RISSA IN VILLA, ARRESTATO

(e.l.) _______ Ieri sera su segnalazione della sala operativa , gli agenti della Questura di Lecce hanno fermato un uomo di 49 anni, coinvolto in una lite avvenuta poco prima all’interno della villa comunale.

La persona identificata, già nota per aver arrecato in altre occasioni disturbo alla quiete pubblica, e con numerosi altri precedenti, si presentava con un lieve rossore all’occhio destro e riferiva che poco prima aveva litigato con un altro uomo per futili motivi, cioè per un posto su una panchina, lite che era passata alle vie di fatto e finita con il colpirsi a vicenda.

Durante il controllo, estraeva dal suo borsone e consegnava spontaneamente una busta in cellophane con trentotto grammi di marijuana. La successiva perquisizione personale permetteva di individuarne ulteriori quattro grammi all’interno degli slip.

Alla luce di quanto emerso, informato il pm di turno, l’uomo veniva arrestato e portato in carcere.

