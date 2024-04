A MESAGNE CON SOLDI FALSI, ARRESTATO

(e.l.) _______ Ieri la Polizia di Stato del Commissariato di Mesagne (nella foto) ha arrestato in flagranza di reato un uomo residente in Calabria per il reato di detenzione di falsa moneta nazionale.

E’ stato bloccato mentre si allontanava a bordo di un’auto, dopo aver tentato di spendere una banconota da 50 euro falsa in un’attività commerciale del centro cittadino.

Nella sua disponibilità sono state rinvenute altre tredici banconote false da 50 euro e 1060 euro di banconote genuine di vario taglio oltre ad utili elementi tali da far ipotizzare che lo stesso, nella medesima giornata e in quella precedente, abbia messo in circolazione, in diversi comuni limitrofi, altre banconote false da 50 euro.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, ha disposto che fosse associato presso la locale Casa Circondariale.

Category: Cronaca