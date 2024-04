A QUALCUNO PIACE CALDO. A PAOLO INSALATA PIACE DOPPIO. APPUNTAMENTI AD ALESSANO VENERDI’ 26 E A GAGLIANO DEL CAPO MARTEDI’ 30 APRILE

(Rdl) _______ Il Jazz che sorprende. Doppio appuntamento di Lampus per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz – UNESCO.

Il prossimo 30 aprile sarà celebrata la Giornata Internazionale del Jazz – UNESCO.

L’edizione 2024 vedrà coinvolti 190 Paesi impegnati a divulgare il valore unificante del Jazz attraverso migliaia di appuntamenti.

L’UNESCO definisce il Jazz «uno strumento di sviluppo e crescita del dialogo interculturale volto alla tolleranza e alla comprensione reciproca». Una valutazione che coglie nel Jazz il suo forte potenziale di scambio, confronto e reciproco ascolto tra culture diverse: una musica che supera le differenze di razza, religione, etnia o nazionalità.

“L’associazione culturale Lampus, impegnata nella divulgazione del Jazz nel Capo di Leuca“ ‐ spiega il presidente e direttore artistico di Lampus, Paolo Insalata (nella foto) ‐ condivide in pieno lo spirito dell’Jazz Day e ne celebra ogni edizione fin dal 2017. Pur essendo una realtà piccola e di confine, Lampus ha saputo conquistarsi una buona reputazione nel panorama jazzistico italiano per la qualità delle proposte artistiche, la cura organizzativa di ogni iniziativa e la destagionalizzazione dei suoi appuntamenti (ne ha organizzati finora circa sessata) che coprono l’intero arco dell’anno.

Altri tratti distintivi delle attività di Lampus riguardano la scelta dei luoghi e l’originalità dei contenuti mirati a favorire nuove connessioni tra il Jazz e altre realtà della società contemporanea“.

Quest’anno celebra il Jazz Day, mettendo in calendario due appuntamenti decisamente originali:

Paris in Blue

Il 26 aprile ad Alessano (Le) – Palazzo Sangiovanni si terrà un concerto, rigorosamente in acustico, dedicato all’incontro tra Gershwin e Ravel: una produzione originale in prima nazionale nata per questa occasione, dal titolo Paris in Blue con Danilo Blaiotta al pianoforte e Vittorio Cuculo al saxofono.

Il Duo vuole omaggiare tanto la musica di Maurice Ravel (in relazione alla sua fascinazione per la musica jazz degli anni ’20 del 900), tanto quella di George Gershwin, di cui Ravel divenne amico ed importante consigliere senza mai accettare, tuttavia, la richiesta dello stesso Gershwin in ambiti didattici – il giovane George venerava il compositore Basco e avrebbe voluto prendere da lui lezioni di composizione.

Indirizzo: piazza Castello 3 – Alessano

Inizio concerto alle 19.00

Jazz for Senior

Se il primo appuntamento ha il carattere di una celebrazione “ordinaria”, decisamente meno convenzionale è la seconda iniziativa in programma il 30 aprile, perché è riservato a un pubblico “nuovo”.

Lampus, infatti, in collaborazione con la Residenza Socio Assistenziale “San Giorgio” di Gagliano del Capo, nel sud della Puglia, ha voluto rendere davvero speciale questa edizione dell’International Jazz Day, dedicando agli anziani ospiti della struttura Jazz for Senior, un concerto dal vivo studiato ad hoc per far riaffiorare bei ricordi e portare buonumore a un pubblico così speciale.

Il “Toni Tarantino Trio”, infatti, porterà sul palco il meglio dello swing italiano degli anni d’oro: con un sound vivace e coinvolgente, il trio accompagnerà gli ospiti in un viaggio musicale nel tempo, riportando in auge le melodie e i ritmi che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni.

Jazz for Senior rappresenta una sorta di “numero zero” di un percorso che Lampus intende portare avanti parallelamente alla sua attività concertistica ordinaria mettendo a frutto un altro aspetto del Jazz: quello dello della sua capacità terapeutiche.

La Musicoterapia in campo medico è ormai nota e poggia su solide basi scientifiche confortate da rigorosi studi clinici e neuroscientifici e il Jazz si è rivelato un genere particolarmente efficace nella sfera della medicina preventiva, ma anche e soprattutto in diversi ambiti clinici e riabilitativi, compreso quello geriatrico.

La scaletta del concerto del 30 aprile di Jazz for Senior è stata studiata ad hoc per far riaffiorare bei ricordi e portare buonumore a un pubblico così speciale.

Infatti, il Toni Tarantino Trio porterà sul palco il meglio dello swing italiano degli anni d’oro: con un sound vivace e coinvolgente, il trio accompagnerà gli ospiti in un viaggio musicale nel tempo attraverso le melodie e i ritmi che hanno fatto cantare e ballare le generazioni a cui appartengono la maggior parte degli ospiti della residenza.

Al fianco del pianista e cantante Toni Tarantino, saranno sul palco Michele Colaci al contrabbasso e Antonio De Donno alla batteria.

Inizio concerto alle 10.00 – partecipazione riservata agli ospiti della Residenza.

