APPELLO DI PRIMULA MEO DI “Tutela Ambiente e Animali” CHE CHIEDE AIUTO PER LA NUOVA AMBULANZA VETERINARIA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

SOCCORSO ANIMALI IN DIFFICOLTA’, SERVE ANCORA AIUTO PER LA NUOVA AMBULANZA VETERINARIA

Molti amici degli animali hanno già donato, ma non è bastato: i volontari dell’associazione “Tutela Ambiente e Animali – Protezione Civile di Lecce Odv” hanno ancora bisogno del nostro aiuto. Perché la nuova ambulanza veterinaria deputata al soccorso degli animali in difficoltà è arrivata. Ma i soldi finora raccolti grazie alla piattaforma gofundme.com sono bastati solo per l’acconto del mezzo: poi toccherà pagare le rate per la somma mancante.

Così gli amici dell’associazione, che effettua centinaia di interventi ogni anno, sperano ancora nell’aiuto degli amanti degli animali, che per fortuna sono tanti e generosi: “Chiediamo a tutti voi che avete già donato di diffondere e condividere la nostra raccolta fondi per aiutarci a pagare le rate e non trovarci in difficoltà”: lancia un accorato appello la presidente dell’associazione, Primula Meo. “Chiunque abbia voglia di sposare la causa e aiutare i volontari leccesi a raggiungere l’obiettivo può farlo collegandosi al seguente link: https://gofund.me/4b6fa26b2 ”.

