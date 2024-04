ARRESTO NELLA NOTTE IN PERIFERIA

(e.l.) ______ Questa notte gli agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, hanno fermato in periferia un’autovettura, il cui conducente, un uomo di 46 anni di Lecce, oltre ad essere sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita, risultava gravato da numerosi precedenti.

Sempre durante le fasi del controllo, la persona fermata assumeva un atteggiamento di ingiustificato nervosismo e poi i poliziotti notavano una certa difficoltà nel parlare ed un rigonfiamento sulla guancia sinistra. Sospettadoi che potesse celare qualcosa all’interno della bocca lo invitavano ad aprirla, ma a tale richiesta l’uomo assumeva un atteggiamento aggressivo, spingendo violentemente i poliziotti,facendone cadere uno per terra rovinosamente, procurandogli lo strappo del pantalone ed una ferita lacero contusa al ginocchio.

Nelle concitate fasi seguite, mentre cercava di divincolarsi, estraeva dalla bocca un involucro in cellophane semiaperto da cui fuoriusciva della sostanza in polvere di colore bianco, che in parte veniva recuperata, poco più di un grammo di cocaina.

E stato quindi arrestato in flagranza di reato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha deciso che fosse posto ai domiciliari.

Category: Cronaca