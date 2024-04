PROSEGUE CON UN TAVOLO TEMATICO SULLA MOBILITA’ LA CAMPAGNA ELETTORALE DI SICULELLA. LUI VA VELOCE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______ Altro giro altra corsa. Tavoli tematici: Siculella presenta il programma su mobilità e urbanistica. “Filobus contro ciclabili, automobilisti contro ciclisti, città 30 contro “città 100”, questo modo di dibattere non ci appartiene.” Alberto Siculella, candidato sindaco civico continua la sua campagna elettorale con tavoli tematici in cui viene presentato il programma per la città. “Siamo per una mobilità intelligente, contrari a soluzioni massimaliste. Le valutazioni devono avere carattere tecnico e riscontri pratici, invece il dibattito è totalmente ideologico e si vedono gli effetti” Così Siculella, che insiste su uno dei temi più caldi della campagna elettorale. “Siamo gli unici ad aver iniziato la campagna elettorale sulla base di un programma condiviso, partecipato e pubblico. Presentiamo alla cittadinanza delle proposte concrete e le discutiamo ogni venerdì dalle 18:30 alle 20 presso il comitato di Via Costadura 30. Questo è il nostro modo di fare politica, questo è il nostro metodo di renderla partecipata, lontano da semplici dicotomie propagandistiche e slogan massimalisti”.

