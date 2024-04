DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 19 APRILE 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 19 aprile 2024.

Santa Emma.

1968. A Valdagno, gli operai degli stabilimenti Marzotto in sciopero resistono alle cariche della polizia e danno vita a una battaglia in tutto il paese che si conclude con quarantadue arresti. La statua del fondatore della fabbrica, il conte Gaetano Marzotto, viene abbattuta.

1995. Usa. Timothy McVeigh tramite un’autobomba distrugge la sede dell’FBI di Oklahoma City, capitale dello Stato dell’Oklahoma, provocando centosessantotto vittime. Ex-sottufficiale dell’Esercito degli Stati Uniti reduce della guerra del Golfo, è stato condannato a morte e giustiziato l’11 giugno 2001 mediante iniezione letale. Secondo quanto affermato dallo stesso Timothy, egli compì tale gesto come ritorsione per azioni dell’ FBI considerate ingiustificate e violente, e per fomentare una rivolta contro un governo federale da lui ritenuto tirannico.

2005. Città del Vaticano. Dopo il conclave viene eletto papa, al quarto scrutinio, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger con il nome di Benedetto XVI. La fumata bianca è alle 17.50 ed è seguita alle 18.04 dal rintocco delle campane a festa. L’annuncio dell’Habemus Papam viene dato alle ore 18.41.

Proverbio salentino: FANNE COMU TE FANNU CA NU BE’ PECCATU

Fai come ti fanno che non è peccato.

Ricambia il prossimo con la stessa moneta. Sarà poco cristiano, ma nessuno te ne farà una colpa.

