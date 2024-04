L’EUROPARLAMENTARE CHIARA GEMMA INVITA AL SUO TALK SHOW CON ADRIANA POLI BORTONE A CALIMERA DOMENICA 21

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. _______

Adriana Poli Bortone insieme all’europarlamentare di Fdi – Ecr Chiara Gemma per l’incontro conclusivo de “La persona al centro”, il ciclo di incontri che in questi mesi hanno portato in diverse location salentine tematiche di stretta attualità che hanno messo la persona al centro.

L’ultimo incontro si terrà domenica 21 aprile, alle ore 11.30, nella splendida Masseria San Biagio di Calimera. L’europarlamentare si interfaccerà con le “Voci” della Comunità. Il talk nasce infatti con l’intento di approfondire delle tematiche sociali di stretta attualità sul territorio, in un confronto continuo con professionisti del settore e testimonianze dirette.

Sarà una grande festa, come sempre organizzata nei minimi particolari dalla MV&Partners con la collaborazione di Tina Romano Stilista di Eventi, accompagnata dalla voce narrante della giornalista Barbara Politi, che ha moderato tutti gli incontri della rassegna. Interverrà, nel corso dell’evento, anche la senatrice Adriana Poli Bortone. L’intrattenimento sarà a cura di Stefano Giovannico Dj, Domenico Zezza e una ballerina di pizzica salentina.

