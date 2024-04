SCOPERTA DISCARICA ABUSIVA A SOLETO. SI INDAGA SULLA PERICOLOSITA’ DEI RIFIUTI

(Rdl) _______ Dopo quella di Nociglia della settimana scorsa, scoperta ieri un’altra discarica abusiva. Continuano i controlli per la tutela dell’ambiente da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce su tutto il territorio salentino. Sono mirati soprattutto alla prevenzione e al contrasto di attività illegittime che compromettono l’equilibrio naturale, come l’abbandono di rifiuti, lo sversamento di rifiuti tossici e l’inquinamento delle acque.

Ieri sera, nella periferia di Soleto, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato una discarica non autorizzata completamente ricolma di rifiuti speciali: mobilio, infissi batterie per auto, materiale ferroso bombole di gas e pneumatici anche rifiuti pericolosi, tutti sparsi all’interno di un terreno recintato di proprietà privata.

Il proprietario dell’area è stato denunciato a piede libero.

Il materiale, che in questo momento è oggetto di ulteriori accertamenti dai reparti speciali dell’Arma nonché dai tecnici dell’Arpa Puglia per definirne la pericolosità e la provenienza, era ammassato su una superficie di circa 750 mq, recintata con un muro in tufo alto 2,5 metri e chiusa da cancello metallico, cui i militari hanno apposto i sigilli dopo averne formalizzato il seqestro.

In questo contesto, i Carabinieri continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la protezione dell’ambiente e nella lotta contro i crimini ambientali, contribuendo così a preservare la bellezza e la biodiversità del territorio salentino e a garantire un futuro migliore per le generazioni future. _______

