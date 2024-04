IL LECCE VEDE LA SALVEZZA METTENDO AL TAPPETO IL SASSUOLO. SPETTACOLO DEI TIFOSI GIALLOROSSI IN DELIRIO

(Rdl) _______ Eccoci a quest’altra delicata sfida salvezza. Giornata assolata, ma fresca a Reggio Emilia, città del tricolore, oggi pure giallorossa: spettacolo dei più di quattromila tifosi al seguito.

Ballardini schiera: Consigli – Viti, Ferrari, Erlic, Toljan – Matheus Henrique, Thorstvedt – Laurentié, Bajrami, Defrel – Pinamonti.

Gotti: Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo – Rafia, Blin, Dorgu – Oudin, Krstovic, Piccoli.

Arbitra il signor Daniele Doveri di Roma.

Al 6′ angolo dalla sinistra, calcia Oudin e, a centro area, sbuca Blin che gira di testa, alto sopra la traversa, era una ghiotta occasione.

Arriva poi IL VANTAGGIO DEL LECCE! GENDREΥ! 10’. 0 ‐ 1.

Punizione perfetta di Oudin, che crossa morbido a scavalcare Consigli. Sul secondo palo sbuca Gendrey, che incorna sul palo più lontano e schiaccia in rete.

Arriva subito dopo IL RADDOPPIO DEL LECCE! DORGU! 15’. 0 ‐ 2.

Gran palla in verticale di Pongracic per Gallo, il quale mette in mezzo un perfetto cross rasoterra da sinistra. A centro area Dorgu è solo a tu per tu Consigli, e non sbaglia, sotto il settore tifosi ospiti. come detto stracolmo e ora in delirio.

Uno ‐ due micidiale.

Sassuolo in ginocchio. Cerca di riorganizzarsi, ma crea poco e comunqe di poco pericoloso.

Fino al duplice fischio, le azioni migliori e le occasioni più nette sono dei Giallorossi.

Al rientro delle squadre in campo, Ballardini prova a dare una scossa ai suoi, fa tre cambi, ma ad avvio ripresa la fisionomia della partita rimane uguale a quella del primo tempo.

Gotti fa rifiatare Rafia e lo cambia con González.

Al 54′ lancio in verticale per Oudin, il quale scappa sull’out di destra e mette in mezzo un cross morbido. A centro area, Dorgu si avventa sul pallone e trova una deviazione fortuita di spalla, su cui Ferrari interviene praticamente sulla linea a Consigli battuto.

Sassuolo sempre in balia degli avversari, al netto di estemporanee sfuriate offensive.

Non stupisce che i Giallorossi la chiudano qui.

IL TERZO GOL DEL LECCE! PICCOLI! 61’. 0 ‐ 3.

Ripartenza perfetta dei giallorossi, con Krstovic che riceve palla a centrocampo e lancia nello spazio in verticale Piccoli. L’attaccante è più veloce di Ferrari e riesce così a infilare tra le gambe Consigli, il quale prova a l’uscita bassa ma non può nulla.

Ancora occasioni per il Lecce, il Sassuolo un pugile suonato.

Tenta di reagire al 71′, Mulattieri gira di testa nell’area piccola, ma Falcone si distende per la presa bassa alla sua sinistra. Poi ci prova Pinamonti dalla distanza, conclusione potente, ma fuori bersaglio.

Al 76′ Krstovic, ben servito dal nuovo entrato Berisha, riceve in corsa, entra in area e calcia col destro da posizione un po’ defilata, Consigli è attento nella respinta.

La partita finisce come era cominciata, col dominio giallorosso.

Category: Sport