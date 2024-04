A CAPRARICA IL 25 APRILE SI FESTEGGIA LA 176 ESIMA FIERA DI SAN MARCO

Quest’anno a Caprarica di Lecce il 25 Aprile si festeggerà la 176^ fiera di San Marco.

Il 25 mattina ci sarà il grande giorno della sempre molto attesa tradizionale fiera di San Marco. Bancarelle, artigianato, fischietti, cupeta, scapece, la devozione dei fedeli nella Chiesa della Madonna del Carmine, ma anche attrazione e spettacoli per i bambini e non solo in piazza Vittoria a cura della Biblioteca di Cortile e di Campagna ed in Villa Comunale Francesco Greco con straordinari spettacoli equestri, musica e spettacoli di ballo country.

Nel percorso della fiera che coinvolge tutto il Paese, dall’ingresso di Galugnano sino a quello di Castri tante iniziative: mostre, laboratori e spettacoli.

Il pranzo sarà un’occasione per stare tutti assieme, in un allegro pranzo di comunità organizzato dal Ristorante Sociale Convivia in Piazza Garibaldi (Lu Criscere).

Nel pomeriggio a partire dalle 15 al Campo Sportivo A. Garrisi la prima tappa provinciale del Torneo di Volley S3 organizzato da FIPAV con AGS Caprarica e Calimera Volley.

Alle 18 nel cortile del Palazzo Baronale, lo spettacolo /concerto “DALLA: dov’è che si prende, dov’è che si da” a cura di Ayitheatre e Lucio Dalla Acoustic Quartet.

Una ricorrenza all’insegna della tradizione, della comunità e dell’arte, con tante occasioni di partecipazione per ogni gusto ed età. Come la storica Fiera di San Marco è sempre stata!



