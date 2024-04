DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’  22 APRILE 2024

INSIEME AI PREPARATIVI PER IL G7 DEL 13 GIUGNO A BORGO EGNAZIA, E’ GIA’ PARTITA PURE LA CONTESTAZIONE

(Rdl) _______ “I rappresentanti del G7 a Brindisi non sono ospiti graditi”. E’ quanto dichiarano in una nota gli aderenti al ‘Tavolo di Coordinamento No G7’ (organismo che raggruppa a livello nazionale associazioni, movimenti, sindacati di base) annunciando che manifesteranno in piazza a Brindisi il 13 giugno, in occasione della cena inaugurale del vertice nel […]