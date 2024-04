NOTE D’ARTE / PERSONALE DI STEFANIA RIZZO A LECCE DA DOMENICA 28 APRILE

di Raffaele Polo _______

Utilizzando materiali e colori che si adattano perfettamente alle escursioni immaginarie nel mondo che ci circonda, Stefania Rizzo (nella foto) ci racconta storie fantastiche , piene di movimento e di espressioni del proprio animo: le possiamo conoscere e ammirare dal 28 aprile al 26 maggio 2024 presso il “MUST OFF Gallery”, Museo Storico città di Lecce, nella sua personale di pittura dall’enigmatico titolo di “Mātram – Tra il gesto e il colore”.

Nella mostra sono presenti una serie di opere lungo un percorso ben strutturato; calibrato su elementi come il pigmento che per l’artista è un accumulatore di energia e il gesto inteso come azione nello spazio, utile a costruire territori alternativi di conoscenza.

Queste due componenti diventano per Stefania Rizzo la misura della sua emozione ed espressione che ha voluto chiamare “Mātram” (come misura delle cose).

Sono quei caratteri energetici che, col passare del tempo, crescono di potenzialità comunicativa, derivata da una sentita e coerente costruzione di un paesaggio del tutto personale, consapevole di una intensa storia individuale.

Quello di Stefania Rizzo è, infatti, il lavoro paziente ed ancora coerente dell’artista; sempre alla ricerca di sentieri alternativi, pronto a presagire scenari ed a prevedere immaginari.

Il curatore Paolo Marzano ha indicato un cammino di lettura del lavoro di Stefania Rizzo, basato sulla crescita tecnica, sull’approccio alle varianti pittoriche moderne, dalle quali è passata con sicurezza, sull’evoluzione materico-gestuale e quindi visionaria dell’artista.

L’ esperienza con le tecniche antiche della pittura o come la ricerca continua di superfici inattese nel realizzarla, crea una condizione per la quale Stefania Rizzo amplia la sua idea di intervento nello spazio-paesaggio. Ed è proprio nel ‘suo’ paesaggio pittorico che, spostandosi dalle nature morte, ai chiarori notturni, dalle tempeste di vento sui mari, al loro impressionante moto perpetuo fino ai magmatici tramonti infuocati, Stefania Rizzo attraversa e si fa attraversare in una moltitudine di esperienze espressioniste e astratto-informali, riuscendo a sviluppare sensazioni e tumulti cromatici coinvolti in una progressione energetica, appartenente alla libertà propria dell’agire ‘gestuale’.

Appuntamento, quindi, al MUST OFF Gallery

Museo Storico Città di Lecce, in Via Degli Ammirati, 11

Dal 28 aprile al 26 maggio 2024

Inaugurazione il 28 aprile alle 18

Orario dalle 9 alle 21 – Lunedì chiuso. Tel. 0832 241067

