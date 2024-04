LE INIZIATIVE DI ALBERTO SICULELLA “per una città più giusta ed inclusiva”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______

Meno social e più sociale. Siculella presenta il programma sul welfare.

“Mentre si continua a parlare solo di ciclabili in città, noi affrontiamo dibattiti su temi cruciali per la nostra comunità in cui prospettive di lavoro, accesso ai servizi, coesione ed inclusione sociale vengono spesso meno, lasciando grandi vuoti tra una fetta di popolazione e un’altra che ormai non viene neanche tenuta in considerazione” sostiene il candidato Sindaco di Lecce, Alberto Siculella, espressione civica sostenuta da due liste, Mind e Aria.

“La nostra prospettiva parte da qui, dal garantire spazi, idee, servizi, risorse, per i più vulnerabili. Disabilità e fragilità devono tornare al centro di un’agenda politica cittadina, realmente inclusiva. A partire dal coinvolgimento delle associazioni, il nostro piano di intervento propone diversi spunti di grande rilievo ed impatto. Un piano di integrazione e installazione di nuovi percorsi tattili, vocali LVE e segnali acustici semaforici per non vedenti. Un piano di abbattimento integrato delle barriere architettoniche sulla base di criticità mappate e, ancora, un dataset dei bisogni e delle emergenze sociali e psicologiche” rilancia Siculella.

“Queste sono solo alcune delle iniziative che intendiamo portare avanti, per una città più giusta ed inclusiva.” conclude Alberto Siculella.

—

Dott. Alberto Siculella

Candidato Sindaco di Lecce 2024

OLTRE I LUOGHI COMUNI

Telefono, WhatsApp e Telegram 328.7756313

Category: Costume e società