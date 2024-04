GEOLOGI EUROPEI A CONVEGNO SU PALUDE DEL CAPITANO DI PORTOSELVAGGIO

(g.d.t.) _______ La speleologia neritina è stata protagonista all’Assemblea Generale dell’E.G.U. (European Geosciences Union – organizzazione leader in Europa per la ricerca scientifica sulle Scienze della Terra) tenutasi a Vienna nei giorni scorsi (foto sotto).

Notevole interesse ha riscosso la comunicazione presentata dal dr. Michele Onorato (nella foto di copertina), titolare delle ricerche, illustrante le campagne di studio in corso sulle peculiarità idrologiche e biologiche nell’area del sito SIC e ZPS della Palude del Capitano facente parte del Parco regionale di Portoselvaggio nel comune di Nardò.



Le ricerche hanno un orizzonte temporale di tre anni e verranno operativamente condotte da Michele Onorato, laureato presso l’Università del Salento in Biologia Marina e Costiera e dottorando in Geoscienze presso l’Università di Bari, e dagli speleosub del Centro di Speleologia Sottomarina APOGON (M. Onorato, M. Poto, M. Congedo, M. Fiorito, R. Onorato) che effettuano immersioni speleosubacquee nelle cavità sommerse dell’Area, sotto la direzione scientifica del Prof. Mario Parise, dell’Università di Bari e un gruppo di esperti appartenenti a vari enti e università, quali, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, con la dott.ssa Iole De Capua; Università di Trieste, col Prof. Luca Zini, la Società Speleologica Italiana, col presidente Sergio Orsini, e la geologa Serena Liso del Dipartimento di Geologia di Bari.

Il poster che illustrava lo studio, che è nella sua fase iniziale, ha suscitato notevole stupore in quanti (soprattutto studiosi di fama internazionale) si sono fermati a leggere il poster, riconoscendo l’importanza di tale innovativa ricerca nel campo delle doline carsiche lungo il litorale salentino.

L’attenzione sviluppatasi intorno a questo progetto scientifico è sicuramente foriero di attrazione di qualificati studiosi e cultori delle specifiche discipline che potrebbero suscitare un turismo di qualità interessato alle caratteristiche del territorio neritino.

Un indubbio successo di APOGON e di Michele Onorato che proiettano la costa neritina, e le sue peculiarità, ai migliori livelli scientifici europei.

