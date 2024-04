”Lecce, una città viva che cresce” 

(Rdl) _______ «C’è chi per attaccare il sottoscritto parla di una città attraversata dalla paura, ingovernabile. Questo desiderio di amplificare le inevitabili e fisiologiche esigenze di un’area urbana estesa, senza accorgersi della realtà attorno. Degli spazi riqualificati, dei nuovi parchi, di una città viva che cresce. Io dico che pensando di colpire me non si accorgono invece di offendere la città di Lecce, la sua comunità, il senso di realtà. L’unica paura che la città ha è quella di tornare indietro, il nostro coraggio è quello di voler continuare ad andare avanti».

Così il candidato sindaco del centro sinistra Carlo Salvemini (nella foto), nel corso del suo discorso all’incontro con i propri sostenitori di ieri sera al Convitto Palmieri.

