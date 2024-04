DAI DOMICILIARI AL CARCERE

(e.l.) ______ Ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Castrignano del Capo (nella foto) hanno eseguito un’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda un uomo di 56 anni del paese e scaturisce a seguito di indagini specifiche finalizzate al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Solo pochi giorni fa infatti i Carabinieri hanno proceduto al controllo dell’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dando seguito ad una perquisizione domiciliare. In tale circostanza è stato trovato in possesso di sei grammi di marijuana già confezionata e pronta per essere ceduta.

Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola.

Category: Cronaca