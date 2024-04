Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La Cgil Lecce ci manda il seguente comunicato ______

Iniziativa organizzata dalle sezioni provinciali di Federconsumatori, Spi Cgil e Cgil

Fine del mercato tutelato dell’energia, seminario in CGIL

Appuntamento lunedì 29 aprile alle ore 16.30 nella Sala Di Vittorio (via Merine, 33)

Lecce, 27 aprile 2024 – Dal mercato tutelato al mercato libero. Dal 1° luglio il passaggio automatico per milioni di italiani. Una fase di grande delicatezza, nella quale i consumatori hanno bisogno di una bussola per capire come comportarsi con i gestori e con le pratiche commerciali aggressive che stanno caratterizzando questa fase. Per questo motivo le organizzazioni territoriali di Federconsumatori, Cgil e Spi Cgil di Lecce hanno organizzato un primo seminario (di un ciclo che coinvolgerà anche altri comuni della provincia) aperto alla cittadinanza, in programma lunedì 29 aprile alle ore 16.39 nella Sala Di Vittorio della Camera del Lavoro Territoriale di Lecce (via Merine, 33).

Il passaggio del 1° luglio riguarda le utenze domestiche dell’elettricità e segue quello del gas avvenuto il 10 gennaio scorso. Una fase che avrà un impatto considerevole sulle condizioni economiche di milioni di persone, su cui regna grande confusione anche per le poche (e non sempre chiare) informazioni circolanti riguardo a cosa fare o non fare. In questo scenario anche i soggetti più anziani e i fragili, sebbene destinatari di trattamenti di maggior favore (possono rimanere o rientrare nel percorso di tutela), rischiano di compiere scelte a loro sfavorevoli, magari spinti da straordinarie e non sempre corrette campagne commerciali.

Per questa ragione CGIL, SPI e Federconsumatori hanno predisposto una capillare campagna dal titolo “FINE MERCATO TUTELATO: FERMATI. NON PRENDERE LA SCOSSA!”, all’interno della quale rientra l’incontro del 29 aprile. L’iniziativa è aperta a tutti.

