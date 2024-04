DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 29 APRILE 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 29 aprile 2024.

Santa Caterina. Auguri a tutte le nostre lettrici che portano questo nome!

E auguri di buon compleanno al consigliere regionale Cristian Casili che a Nardò compie 46 anni.

Come oggi, quarantanove anni fa, nel 1975, atto finale della Guerra del Vietnam: l’ Operazione Frequent Wind. Gli ultimi cittadini americani iniziano l’evacuazione da Saigon in vista di un possibile attacco finale nordvietnamita. Per gli USA è l’inizio del disimpegno dall’area di guerra del sud-est asiatico, e la fine di una guerra sanguinosa, distruttiva e sporca.

Proverbio salentino: ALLA TAULA E ALLA MUGHIERE CUCCHIATE CU LE BONE MANERE

Alla tavola e alla moglie avvicinati con le buone maniere.

Se si vuole vivere bene, a tavola bisognerebbe sedersi con calma, aspettare che tutti i componenti della famiglia siano seduti al loro posto, recitare la preghiera di ringraziamento, e poi iniziare a mangiare con calma.

Tutto ciò permette alla mente di rilassarsi, e poi di gustare il cibo, dando il tempo necessario al nostro corpo per sentirsi soddisfatto, e di avvertire quando si è mangiato a sufficienza.

Se a tavola si mangia velocemente, scaricando le tensioni accumulate sul cibo, ci si rende conto di aver esagerato solo dopo che ci si è abbuffati, con tutti i danni che ne conseguono.

Allo stesso modo bisogna accostarsi alla moglie con rispetto e delicatezza, lo stesso rispetto che pretendiamo per noi.

