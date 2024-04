(g.p.) ______ Iconica citazione dal film di Billy Wilder del 1955 ‘Quando la moglie è in vacanza’, nel murale di AleXsandro Palombo, apparso oggi a Milano in via Monte Napoleone angolo Corso Giacomo Matteotti.

Giorgia Meloni come Marilyn Monroe. Ma di suo, un’intima vocazione europeista. I tempi pur recenti di quando voleva uscire dall’euro e tuonava contro i burocrati di Bruxelles, dimenticati per sempre.

Category: Costume e società, Politica