IL DEBUTTO DI MALDARIZZI AUTOMOTIVE NEL MONDO DELLE COMPETIZIONI

MotorSport, Maldarizzi Automotive scende in pista con DL Racing

Primo weekend di gara a Misano con il Campionato Italiano GT Sprint del 3-5 maggio

Maldarizzi Automotive e DL Racing, scuderia milanese già protagonista nel mondo del MotorSport, inaugurano una nuova partnership che li vedrà collaborare in tutti i programmi sportivi della scuderia milanese, impegnata su vari fronti del motorsport con le Huracán ST Evo2 da 620 cavalli. Dopo il debutto della partnership in occasione del primo round del Lamborghini Super Trofeo Europa che ha visto insieme la scuderia milanese con il nostro brand Lamborghini Bari sul circuito di Imola, questa partnership riguarderà gli impegni nel Campionato Italiano GT Sprint ed Endurance e nel SuperSportSeries GT, serie nelle quali il team punta al massimo risultato.

Il primo appuntamento di stagione si terrà sabato e domenica con il Campionato Italiano GT Sprint 2024 al Misano World Circuit. Ad inaugurare il debutto della Maldarizzi Automotive nel mondo delle competizioni, l’equipaggio Scionti-Mainetti. Federico Scionti, classe 1992, veloce ed esperto pilota romano che lo scorso anno vinse il titolo nel SuperSport Series GT proprio con DL Racing, punta in alto in coppia con un giovane interessante come Alessandro Mainetti, 20enne driver di Chiavenna che fa il suo rientro nel Tricolore.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con DL Racing, che rappresenta un passo significativo nel nostro impegno verso l’eccellenza e la passione per il motorsport – dichiara Nicola Maldarizzi, Co-Ceo di Maldarizzi Automotive e General Manager Lamborghini Bari – Attraverso questo accordo, non solo debuttiamo nel mondo delle competizioni ma continuiamo a tracciare il nostro percorso di crescita, al servizio dei nostri clienti. Dopo tre anni di attività, attraverso i quali abbiamo fatto incontrare sulle strade del nostro territorio auto e clienti, oggi è il momento di entrare in pista”.

Con una presenza consolidata sul territorio grazie alle 13 sedi in Puglia e Basilicata e all’ampia proposta di 17 brand e servizi offerti (tra i tanti, Lamborghini, Morgan Motor, Mercedes-benz, smart, Skoda, Ineos, Mg Motor ed il gruppo Stellantis), il concessionario del Sud Italia vuole far crescere la sua identità sportiva, partecipando attivamente alle competizioni. Occasione per poter fidelizzare i propri clienti e avvicinare nuovi prospect mediante iniziative esclusive legate al mondo del motorsport e del gentlemen driving.

Consolida sempre di più la sua esperienza nell’ambito delle corse sportive, DL Racing, che quest’anno si avvale del supporto di Krypton Motorsport. “Siamo molto contenti di inaugurare questa nuova partnership con un gruppo così importante” – commenta il team principal e pilota di DL Racing, Diego Locanto, che continua: – “Riaccendiamo i motori nell’Italiano GT Sprint rinsaldando il legame con la serie tricolore e, affiancati anche da Maldarizzi Automotive, con grandi ambizioni di lottare ad alto livello come lo scorso anno, quando come squadra abbiamo concluso primi in Am e secondi in Pro Am. Cercheremo quindi di difendere il titolo provando a migliorare ulteriormente le posizioni del 2023 e iniziamo con quattro equipaggi tutti molto agguerriti, un interessante mix di protagonisti italiani e stranieri con ben in mente gli obiettivi per questa nuova stagione. Tra chi è già esperto e ha corso a determinati livelli e chi invece deve maturare esperienza ci attende un importante lavoro di squadra e il team è pronto a dare il massimo supporto per fare la propria parte”.

Sul circuito romagnolo, il programma GT Cup si apre con le prove libere venerdì 3 maggio alle 10.45 e alle 15.55. Sabato mattina le due qualifiche a partire dalle 9.30 e nel pomeriggio gara 1 con partenza alle 18.45. Domenica gara 2 conclude il weekend alle 16.00. Entrambe sulla distanza di 50 minuti + 1 giro, le due corse saranno trasmesse in diretta televisiva da ACI Sport TV sul canale 228 di Sky e in live streaming sui canali social della stessa ACI Sport TV e del Campionato Italiano Gran Turismo. Previste inoltre le differite su RaiSport.

