INCONTRO A PIU’ VOCI SULLA LETTERATURA AFRICANA A LECCE VENERDI’ 3

di Raffaele Polo ______

Lo sappiamo, lo scopriamo ogni giorno. Eppure, ce ne dimentichiamo per superficialità e leggerezza. Allora, è necessario che ci venga ricordato che esiste una letteratura pressochè sconosciuta, esistono autori e opere letterarie che raccontano culture lontane dalla nostra e che sono state relegate ai margini della letteratura ufficiale anche se hanno tracciato il dolore, l’ingiustizia, la schiavitù, la guerra.

Ed esistono autrici che hanno raccontato le proprie storie, spesso dolorose e drammatiche, in cui si intreccia la lotta contro il razzismo a quella per l’emancipazione della donna. Sono le voci di Olive Scheiner, Mariama Ba, Toni Morrison e Maryse Condè. Le ultime due, pur non essendo nate in Africa, l’hanno vissuta come scrittrici e come donne attraverso le proprie opere e hanno contribuito fortemente a farne conoscere la complessa e spesso difficile realtà.

A loro è dedicato l’incontro che si tiene presso la Biblioteca Bernardini di Lecce, venerdì 3 maggio, a partire dalle ore 18. La relatrice è la prof. Tina Cesari (nella foto), autrice del progetto Internet for People e gli interventi sono della dott. Anna Leo (Sociologa), della dott. Luana Duma (operatrice fondazione Emmanuel) e di Ibrahim Bah e Mamadou Mansarè, protagonisti del video documentario ‘Dreams’.

