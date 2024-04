LA MATTINATA DI FOLLIA AL RIONE SAN PIO DI UN IMMIGRATO, FINITO IN CARCERE

(e.l.) ______ Ieri mattinata è giunta alla Sala Operativa della Polizia di Stato (nella foto) la segnalazione di un giovane extracomunitario che usciva da un immobile in stato di abbandono in zona San Pio, a Lecce, in via E. d’Amore, riconosciuto come lo stesso che nelle giornate antecedenti aveva minacciato alcuni residenti della zona con un punteruolo.

Sul posto prontamente sono giunti gli agenti delle Volanti che lo hanno fermato immediatamente. In seguito agli accertamenti sono risultati a suo carico precedenti per resistenza a pulbblico ulfficiale e inosservanza dei provvedimenti amministrativi, irregolare già da diverso tempo sul territorio nazionale.

Si tratta di un immigrato di 25 anni di nazionalità gambiana.

Inoltre, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un punteruolo rudimentale con punta in metallo.

ll pm di turno presso la Procura della Repubblica dava il nulla osta per poter procedere l’espulsione e su disposizione del locale Ufficio immigrazione si procedeva ad accompagnarlo presso il vecchio presidio ospedaliero “Vito Fazzi” per effettuare le visite mediche di rito.

Giunti sul posto, mentre scendeva dall’autovettura di servizio iniziava ad opporre una strenua resistenza e a dare in escandescenze, colpendo con un calcio uno degli operatori che, per limitare i danni a cose e persone, erano costretti a far eseguire la visita medica direttamente in autovettura.

A questo punto, alla luce di quanto accaduto veniva nuovamente informato il pm dell’avvenuto arresto del gambiano in quanto resosi responsabile di resistenza e lesioni aggravate e di porto di armi e oggetti atti ad offendere. Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola

