ANTONIO LEO FA COMUNITA’  A COPERTINO

Incontro di comunità: Antonio Leo, candidato sindaco di Copertino,

incontra la cittadinanza per parlare di parchi e verde pubblico

Copertino, Parco Melissa – Venerdì 3 maggio, ore 19.30

Entra nel vivo la campagna elettorale di Antonio Leo, candidato sindaco di Copertino, alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Venerdì 3 maggio, alle ore 19.30, al “Parco Melissa” di Copertino è fissato un primo Incontro di comunità per approfondire i temi che riguardano i parchi pubblici e il verde urbano.

Una corretta gestione e pianificazione del verde pubblico, all’interno della città, porta innumerevoli benefici. In primis, svolge una funzione ecologico-ambientale, mitiga gli effetti dell’inquinamento e di impatto ambientale prodotti dalle attività umane e arricchisce la biodiversità. Inoltre, parchi pubblici ben organizzati svolgono una funzione sociale, ricreativa e culturale, ma anche estetica ed architettonica perché impreziosiscono l’aspetto della città, mantenendo l’equilibrio uomo e ambiente, anche da un punto di vista visivo.

Il verde pubblico, quindi, è un patrimonio da non sottovalutare per il benessere di tutti i cittadini e un piano del verde urbano sarebbe fondamentale nella gestione e nello sviluppo della città di Copertino.

Si parlerà di questo nell’incontro programmato per venerdì 3 maggio, con Antonio Leo che incontrerà cittadine e cittadini per condividere il suo punto di vista e ascoltare le idee della comunità per il miglioramento degli spazi verdi in città.

La candidatura a sindaco di Antonio Leo, alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, è sostenuta da sette liste: Impegno Civico per Copertino, Copertino Bene Comune, Liberamente per Copertino, Con, Italia Viva, Copertino Inclusiva, Partito Democratico.

