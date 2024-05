LA LISTA “Libertà” VUOLE SUPERARE L’ASTICELLA DEL 4% PER POTER AVERE ELETTI AL PARLAMENTO EUROPEO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato inviatoci da Alberto Crapanzano relativo alla presentazione della lista LIBERTA’ alle prossime elezioni europee ______

Roma 01.05.2024 – È ufficiale: la lista “Libertà” sarà presente alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. Sono state depositate tutte le liste.

Il capolista in tutta Italia sarà Cateno De Luca, leader di “Sud chiama Nord” e federatore della lista “Libertà”, che ha dichiarato: «Orgogliosi di candidate e candidati che hanno scelto di scendere in campo per fermare quest’Europa liberticida. Le nostre liste sono composte da persone valide e apprezzate sul territorio che saranno determinanti per portare la lista Libertà sopra il 4%».

Tra le varie forze politiche che compongono il cartello elettorale “Libertà” c’è anche il “Fronte Verde” in merito il Presidente nazionale Vincenzo Galizia ha dichiarato: «Ora l’obiettivo è superare lo sbarramento del 4% per far si che l’unica forza alternativa al sistema politico italiano e a questa Europa di banchieri e burocrati possa dare voce a tutti quei cittadini che non si riconoscono in questa politica nel prossimo parlamento europeo».

