DIARIO DEL GIORNO / SABATO 4 MAGGIO 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 4 maggio 2024.

San Ciriaco.

Come oggi, nel 1861, subito dopo la proclamazione del regno d’ Italia, Manfredo Fanti decretò la soppressione dell’Armata Sarda e la nascita del Esercito Italiano, che così festeggia oggi il suo anniversario.

Proverbio salentino: STRINGI LU MUSU E MINTI SUSU

Stringi le labbra e metti in alto.

Stringere le labbra, qui può significare di privarsi anche a volte del necessario, fare sacrifici e risparmiare.

Ma anche tenere la bocca chiusa, non perdere tempo in chiacchiere e riempire la dispensa, mettere in alto.

Insomma stringere i denti in un determinato periodo per potersi costruire un futuro migliore.

Category: Costume e società