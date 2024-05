DALL’ESTERO, LE ANGURIE ’NAZIONALI’

(e.l.) _______ Ieri la Guardia di Finanza di Gallipoli hanno concluso un’attività investigativa a tutela dei consumatori e del made in Italy, nei confronti di una società del basso Salento operante nel settore del commercio all’ingrosso di “frutta e ortaggi freschi”.

Le attività ispettive hanno permesso di rilevare come essa avrebbe mascherato la tracciabilità di un grosso quantitativo di angurie provenienti dall’estero e in particolare dalla Grecia, di cui non ne risulta certa la reale zona di produzione in quanto non tracciata cartolarmente, per essere rivendute sul territorio nazionale come di origine e coltivazione italiana.

La procedura di confezionamento per l’immissione in vendita si concludeva con l’utilizzo di un “packaging” ingannevole riportante fallaci indicazioni sulla zona di origine e produzione e simbologie italiane atte ad indurre in inganno i soggetti intermediari ed il consumatore finale.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per frode in commercio, mentre sono state seqestrate nove tonnellate di angurie (nlla foto).

Nel corso dell’intervento sono stati, altresì, identificati due lavoratori intenti a prestare la propria attività in nero.

