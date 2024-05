GIOVANE INCENSURATO ARRESTATO PER SPACCIO NEL CENTRO DI NARDO’

(e.l.) _______ Quattro giorni fa ‐ ma la notizia è stata resa nota solo oggi ‐ agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nardò (nella foto), durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 19 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo per strada, è stato trovato in possesso di venti grammi di marijuana e di cinque di hashish, suddivisi in confezioni già pronte per la vendita, nonché di 150 euro.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, di duecentonovanta grammidi marijuana, duecentotrenta di hashish, materiale per il confezionamento e di 400 euro.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

