IL LECCE A CAGLIARI CERCA LA SALVEZZA MATEMATICA. SI GIOCA DOMENICA 5 ORE 12.30. ECCO UNA SINTESI DELLE DICHIARAZIONI DI LUCA GOTTI NELLA CONFERENZA STAMPA DELLA VIGILIA

“Diciamo che il Lecce forse è già salvo, probabilmente è già salvo, io penso che possa essere già salvo. Ma la realtà è che oggi non lo è, lo dice la matematica. È l’unico modo giusto di vedere le cose…

Si tratta di uno scontro diretto, le giornate diminuiscono, qesta e altre tre. Il Cagliari, come noi, andrà alla ricerca di punti decisivi, in un contesto ambientale vicino alla squadra così come il nostro….

La partita di domani secondo me non sarà tattica. Domani si va oltre l’aspetto tattico, sarà una gara molto di atteggiamento. Il Cagliari è una squadra un po’ britannica, intesa. Ci saranno dei canoni tattici precisi, so che succederanno delle cose, ma non sarà una questione di preparazione minuziosa…

Mi fanno piacere i complimenti rivoltimi da Ranieri.

Il Lecce visto in queste partite credo gli piaccia davvero, conoscendolo. Ranieri sa perfettamente come contrastare il Lecce, parliamo di un maestro. Nella sua carriera ha accettato sfide. È un grande punto di riferimento per me, anche dal punto di vista del comportamento. Mi piacerebbe essere come Ranieri.

