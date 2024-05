TENEVANO ARMI E DROGA, ARRESTATI

(e.l.) _______ Ieri agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi (nlla foto) hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni, materiale pirotecnico e droga, due pregiudicati di 50 e 41 anni.

Durante le perquisizioni nelle loro proprietà, sono stati trovati in possesso di dodici artifizi pirotecnici nascosti in una cuccia per cane; se pistole e circa cento proiettili di diverso calibro occultati in una credenza della cucina; un giubbotto antiproiettile e de ricetrasmittenti nel salone principale, mentre, nell’area esterna, coperta dalla fitta vegetazione, duecento grammi di cocaina, cento grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Si trovano ora nel carcere di Brindisi come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica (nella foto).

Category: Cronaca