SICULELLA CON IL GIUDICE MANDOI IN UNA TAVOLA ROTONDA A LECCE LUNEDI’ 6

Legalità e trasparenza: Alberto Siculella dialoga con il Giudice antimafia Francesco Mandoi.

Si terrà lunedì 6 maggio, alle 18.30, in via Costadura 30, l’ultima tavola rotonda del candidato Sindaco di Lecce, Alberto Siculella, che ha presentato e discusso il programma in sei eventi distinti, come le aree strategiche di cui si costituisce il documento programmatico con cui si presenta alle elezioni.

“Non è un caso che concludiamo questo splendido percorso con il tavolo tematico su legalità e trasparenza. Avvertiamo la necessità di invertire la rotta, abbracciare metodi chiari e trasparenti, escludere scelte ed interpreti inopportuni, in favore di una politica che parli di cambiamenti e non di trasformismi.” Sostiene Alberto Siculella, candidato civico con il supporto di due liste, Mind e Aria.

“Ci sono strumenti che possono incidere sulla trasparenza dell’ente e ci sono accorgimenti che possono prevenire coni d’ombra in cui è facile che si generino dinamiche poco chiare o, nel peggiore dei casi, illegali. Non dimentichiamoci che a Lecce è in corso una indagine su pass ztl e multe annullate in cambio di voti” conclude Siculella, lasciando intendere che la guardia non va abbassata.

A dialogare con Siculella ci sarà il Giudice Mandoi magistrato antimafia fino a quando è andato in pensione con la qualifica di Presidente Onorario di Sezione della Suprema Corte di Cassazione.

Mandoi trasferitosi a Lecce nel 1988, ha svolto anche in quell’Ufficio la funzione di Sostituto Procuratore fino al ‘94. Presso la Procura di Lecce è stato delegato, insieme al collega Motta, a rappresentare l’accusa nello storico processo alla Sacra Corona Unita con il quale è stata affermata la caratteristica mafiosa della organizzazione salentina. Entrato a far parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sin dalla sua formazione, il Giudice sarà disponibile ad un confronto con la cittadinanza.

