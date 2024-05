IL SALENTO RINGRAZIA LA SARDEGNA PER L’ACCOGLIENZA. UN AFFETTUOSO SALUTO DAI TIFOSI DEL LECCE A QUELLI DEL CAGLIARI, E ALLE PROSSIME SFIDE DA PROTANISTI IN SERIE A! 

(Rdl) ______ 25 novembre 2019, al Via del Mare si gioca Lecce-Cagliari, ma si scatena un temporale fortissimo e la partita viene sospesa e rinviata al pomeriggio del giorno dopo. Un problema per i tifosi isolani al seguito. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani si adopera per quello che può per offrire loro assistenza, e poi i tifosi salentini ospitano a casa propria quelli del Cagliari che non potevano trovare una sistemazione per la notte.

5 maggio 2024, al Sardegna Arena si gioca Cagliari-Lecce, partita importate per la salvezza delle due squadre. Eppure sugli spalti e fuori è festa, prima, durante dopo fra le due tifoserie. Addirittura quelli di casa organizzano un banchetto in comune, per mangiare e bere insieme a quelli ospiti, chiamato ’terzo tempo’.

Sono storie che fanno bene a tutto il calcio.

