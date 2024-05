DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2024

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 8 maggio 2024.

San Vittore.

A Nardò il direttore d’albergo Daniele Orlando compie 50 anni: buon compleanno! A Lecce la nostra amica Simona Cleopazzo compie 52 anni: buon compleanno!. E buon compleanno alla nostra amica Maria Luisa Bianco, che ne compie 45.

Da questa mattina siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

1933. Mohandas Gandhi come oggi inizia un digiuno, durato ventuno giorni, per protestare contro l’oppressione britannica in India.

Proverbio salentino: SPETTARE E NU BENIRE, STARE A NTAULA E NNU MANGIARE, STARE A LIETTU E NNU DURMIRE, SU TRE PENE TE MURIRE

Aspettare e non venire, stare a tavola e non mangiare, stare a letto e non dormire, sono tre pene da morire.

Chiunque lo ha provato qualche volta, per esempio quando si aspetta la persona amata e questa non arriva, oppure essere davanti ad una tavola imbandita e per qualche motivo essere impossibilitati a mangiare, o rigirarsi nel letto senza prendere sonno, sono tre cose che procurano tormento.

