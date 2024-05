ESEGUITA ORDINANZA DEL SINDACO

(Rdl) ______ La Questura di Lecce informa del fatto che mattina è stata data esecuzione all’ordinanza del sindaco di sequestro di due cani di proprietà di una donna senza fissa dimora che stazionava insieme ad un uomo, anch’egli senza fissa dimora, nei pressi di piazza Italia e della villa comunale.

Il servizio è stato svolto in collaborazione con le unità della Polizia locale e con il Servizio Veterinario dell’Asl di Lecce ed il supporto degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

I due abitualmente si aggiravano nei pressi della piazza, accompagnati da due cani di grossa taglia che in passato hanno mostrato segni di aggressività nei confronti dei passanti. L’uomo e la donna sono stati dapprima identificati e poi accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito ancora in corso.

I due animali invece, dopo essere stati tranquillizzati e messi in sicurezza, sono stati trasportati ed accolti presso un rifugio autorizzato, in attesa degli accertamenti veterinari sanitari e di una perizia comportamentale che decreti un’eventuale pericolosità per un prossimo affido presso una famiglia.

Category: Cronaca