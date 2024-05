L’INVITO / UN CAFFE’ A CASARANO CHE HA IL PROFUMO DELLA LIBERTA’. APPUNTAMENTO VENERDI’ 10 ALLE 17.30  

di Enrico Giuranno ______

Un caro amico mi informa che venerdì 10 maggio alle 17.30 sarà ospite a Casarano presso l’Inside bar in via San Giuseppe uno dei candidati della lista Libertà (l’unica lista anti sistema presente in tutta Italia e quindi l’unica che ha la possibilità concreta di superare lo sbarramento del 4%).

Si tratta di Nicola Di Matteo che ha già cominciato a girare nell’enorme collegio (praticamente mezza Italia) e che in questo tour ha scelto di prendere un caffè proprio nel centralissimo bar casaranese.

Libertà è di fatto una coalizione di liste eterogenee accomunate dall’opposizione al pilota automatico iperliberista ed europeista inserito da tutti gli altri partiti e all’opposizione ferma alla guerra (soprattutto a quelle finanziate col nostro contributo).

Anche altre liste hanno caratteristiche simili (Santoro e Rizzo) ma non hanno ritenuto di aggregarsi ad altre forze affini e non sono riusciti a raggiungere le firme previste presentandosi cosi solo in alcune circoscrizioni e non in tutte.

Insieme a Nicola Di Matteo nella lista Libertà per la circoscrizione Sud sarà possibile scegliere fra Cateno De Luca sindaco di Taormina e Laura Castelli (di Sud chiama Nord), Francesco Amodeo (saggista molto attivo nella divulgazione antieuropeista), Piera Aiello, Donato Amoruso, Sergio De Caprio (il “Capitano Ultimo” che materialmente arrestó Totó Riina trentuno anni fa), Pina De Donato, Katia Di Lella, Annarita Foresta, Nicola Giampaolo, la leccese Veronica Giannone, Teo Migliaccio e Paola Piccone.

Si possono votare fino a tre candidati (ma almeno uno dovrà essere di un sesso diverso dagli altri due).

Le posizioni dei singoli candidati della Lega e del PD le trovate su tutti i giornali e in TV a reti unificate. Per conoscere qualcosa sull’unica vera lista antisistema vi toccherà prendere un caffè in centro a Casarano. ______

LA RICERCA nel nostro articolo del 6 maggio scorso

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica