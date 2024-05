CARLO MIGNONE: HO LASCIATO CARLO E SONO PASSATO CON L’ADRIANA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente nota di Carlo Mignone (nella foto), presidente del Consiglio comunale uscente ______

“Nessun reale cambiamento, se non di facciata, completo distacco dalla cittadinanza, esautoramento dei compiti istituzionali di prerogativa del Presidente del Consiglio Comunale e compressione del ruolo dello stesso Consiglio, relegato a mero certificatore di decisioni già prese in altro luogo, senza alcuna condivisione in fase di partecipazione e indirizzo. Con spirito di responsabilità ho deciso di portare a compimento il mio incarico di Presidente del Consiglio, pur guardando con distacco quello che stava succedendo attorno a me”.

Carlo Mignone spiega i motivi che lo hanno portato a prendere le distanze dalla Giunta Salvemini, e ora a candidarsi alle imminenti elezioni comunali di Lecce 2024 nella lista civica “Prima Lecce”, in appoggio al candidato sindaco del centro-destra Adriana Poli Bortone.

“Prima da Assessore all’Ambiente o poi da Presidente del Consiglio comunale ho cercato di svolgere al meglio i compiti che mi sono stati assegnati nella maggioranza, ma, ben presto, mi sono reso conto delle pecche dell’attuale Amministrazione.

E’ risultato evidente il distacco del sindaco, non solo dai cittadini, tenuto conto che molte decisioni sono state prese direttamente da Carlo Salvemini e dal suo entourage: come consiglieri, spesso non eravamo nemmeno informati delle sue decisioni. Il Presidente del Consiglio comunale non deve occuparsi meramente di aspetti formali, non deve solo redigere l’Ordine del Giorno secondo la cronologia di arrivo degli argomenti, per cui ho deciso di agire nel concreto per salvaguardare il mio ruolo da uno schiacciamento sempre più evidente. Da qui la mia decisione di intraprendere una nuova strada politica nel centro-destra, a sostegno di Adriana Poli Bortone” .

