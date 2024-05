I TANTI AMICI ED ESTIMATORI SPARSI UN PO’ DAPPERTUTTO RICORDANO TONINO CAPUTO A LECCE DA SABATO 11

di Raffaele Polo ______ Si inaugura sabato 11 maggio alle 19, a Lecce nella Chiesa di San Francesco della Scarpa, piazzetta Carducci, l’evento dedicato a Tonino Caputo (nella foto) che comprende una mostra dei suoi lavori e il Premio a lui dedicato.

É un momento di grande partecipazione: Tonino avrebbe compiuto, in questi giorni, 91 anni. E festeggiarlo, ricordarlo con l’intervento di tante voci, è senza dubbio un fatto culturale di grande spessore.

Succede a chi è un po’ in là con gli anni. Che tutto, attorno a lui, è come rarefatto e i ricordi finiscono per essere più vividi della realtà.

I volti delle persone si stemperano e perdono le caratteristiche, come nei sogni.

È una strana sensazione, ma non è spiacevole; perchè ti permette di assemblare fatti, persone, luoghi senza un ordine ben preciso, ma ogni volta diverso.

Così, mi succede di ritrovare la Lecce di Tonino Caputo mescolata alle visioni dei palazzi degli States che sono, ormai, la sua carta d’identità. E non sembri che paesaggi così diversi stridano fra loro, anzi.

Proprio come nelle figure tanto care a Tonino, ci donano l’idea di una realtà che vive tra la tradizione e il progresso, in un dolce, condiviso ricambio di profumi, colori e soggetti che rendono felicemente un’Idea portante: che, cioè, nell’Arte non ci sono schemi o barriere, non ci devono essere. E il sentimento, il senso di ogni cosa è palesato e reso riconoscibile anche a chi dice di non capire nulla dell’Arte, dell’Arte Moderna, in una distinzione dell’Arte che serve solo all’Università, per affrontare i relativi esami.

Perchè, come diceva proprio Tonino, l’Arte non ha tempo, segue e si accompagna all’Uomo in tutte le sue espressioni…

Ora, vedere i ragazzi, i giovani, che percorrono un itinerario dettato loro dalle opere del maestro salentino, è a dir poco commuovente. Perchè seve a costruire quel ponte generazionale che, altrimenti, brilla per la sua assenza e rende ancor più difficile la comprensione tra generazioni lontane e diverse.

Tonino è ‘dei nostri’ perchè conosceva la macchina da scrivere, il telefono a gettoni, la televisione in bianco e nero.

Ma è diventato un ‘coetaneo’ dei ragazzi che lo hanno conosciuto, apprezzato e condiviso. Se, allora, Tonino Caputo emerge con tutta la sua forza, lo si deve alla meravigliosa ‘comunicazione’ che è stata fatta, tramite la scuola e gli insegnanti, nella riscoperta della sua Arte.

E quello che è riuscito con Tonino Caputo, grazie soprattutto alla sua scelta pittorica, a dir poco avveniristica, dovrebbe essere tentato per tanti altri artisti che, invece, sono spesso relegati soltanto in un Museo, ad esprimere un sommesso rimpianto per il tempo passato, per ‘come eravamo’.

Ecco allora che, grazie a questa iniziativa e ai suoi protagonisti (tutti, ma proprio tutti: organizzatori, insegnanti, studenti, collezionisti e amici di Tonino, sparsi un po’ dappertutto) rivive non solo l’Artista, ma si sprigiona tutta la fragranza del ‘fare Arte’, momento imprescindibile e necessario per crescere e ambire a quella ‘humanitas’ sempre più lontana e difficile ad ottenersi, al giorno d’oggi.

Grazie, allora, grazie Tonino.

E grazie a tutti voi, presenti in questo Catalogo, anche come semplici fruitori.

L’Arte è di tutti, lo ripeteva spesso Tonino.

E siamo perfettamente in linea col suo pensiero. ______

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

11 maggio 2024 ore 19 | I 91 anni di Tonino Caputo

ex Chiesa San Francesco della Scarpa | Lecce | piazza Giosuè Carducci

Apertura della mostra con le opere di Tonino Caputo provenienti da Collezioni private

Saluti Istituzionali

Interventi

Tracy Caputo, Mauro Marino, Raffaele Polo, Antonietta Fulvio, Gigi Rigliaco

Segue l’omaggio all’artista leccese attraverso la creatività dei giovani

Inaugurazione della mostra Premio Internazionale d’Arte Caputo 91 e cerimonia di Premiazione

Partecipano gli studenti

Accademia di Belle Arti di Lecce – Liceo Artistico ‘Ciardo Pellegrino’ di Lecce – Liceo Artistico ‘Pietro Colonna’ di Galatina

14 maggio ore 19:00 | Buon compleanno Tonino. L’Arte nel Salento di Raffaele Polo

17 maggio ore 10:30 | ex Chiesa San Francesco della Scarpa

L’arte come racconto e condivisione di memorie

L’artista Marco Sciame assistente di Tonino Caputo dialoga con gli studenti partecipanti al Premio Internazionale d’Arte ______

