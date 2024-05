I FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

L’INVITO / UN CAFFE’ A CASARANO CHE HA IL PROFUMO DELLA LIBERTA’. APPUNTAMENTO VENERDI’ 10 ALLE 17.30

di Enrico Giuranno ______ Un caro amico mi informa che venerdì 10 maggio alle 17.30 sarà ospite a Casarano presso l’Inside bar in via San Giuseppe uno dei candidati della lista Libertà (l’unica lista anti sistema presente in tutta Italia e quindi l’unica che ha la possibilità concreta di superare lo sbarramento del 4%). Si […]