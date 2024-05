NOVITA’ DISCOGRAFICHE / ESCE “Delay”, SINGOLO DI CARLA SCHIAVANO

(s.d.) ______

Il 13 Maggio 2024, il panorama musicale accoglierà un nuovo e avvincente Inedito firmato Carla Schiavano, talentuosa cantautrice salentina. Il singolo, intitolato “Delay”, con testo e musiche di Carla Schiavano è un viaggio emozionale attraverso le profondità dell’inaspettato.

“Siamo anime che riverberano nell’altro. Siamo pezzetti di qualcosa che si incastrano per creare nuove geometrie”, afferma Carla Schiavano, autrice e compositrice del brano. Con la sua voce vibrante, capace di toccare corde profonde in chi l’ascolta, Carla Schiavano incanta e coinvolge in un viaggio che riflette e fa riflettere. In questo nuovo progetto, Carla Schiavano accosta la sua voce a quella di Katia De Lorenzis per creare un’esperienza di donne tra donne.

“Delay” sarà disponibile su YouTube e Spotify e altre piattaforme digitali a partire da Lunedì 13 Maggio.

Occasione unica di scoprire questa straordinaria fusione di anima, voce e verità.

