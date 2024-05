DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 12 MAGGIO 2024

Buongiorno!

Oggi è domenica 12 maggio 2024.

San Pancrazio.

A Lecce, la cantante jazz e scrittrice Valentina Madonna festeggia il suo compleanno: tanti auguri!

E sempre a Lecce compie 51 anni il giornalista e scrittore Massimiliano Cassone: tanti auguri!

La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri.

Non esiste un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo.

In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio, quindi oggi.

Un saluto affettuoso a tutte le mamme amiche e lettrici di leccecronaca.it

Come oggi, quarantasei anni fa, nel 1977, a Roma, durante una manifestazione organizzata dal partito radicale per l’anniversario del referendum sul divorzio, scoppiano tafferugli con le forze dell’ordine. Durante una carica, viene colpita mortalmente la studentessa Giorgiana Masi, 18 anni: il Ministro degli Interni Francesco Cossiga negherà che gli agenti abbiano usato armi, ma foto sulla stampa mostrano agenti che sparano ad altezza d’uomo.

Proverbio salentino: CI TE OLE CCHIU BENE TE MAMMA CU LE PAROLE TE NGANNA

La traduzione è: chi ti vuole (dice di volerti) più bene della mamma con le parole ti inganna.

Questo proverbio ci ricorda come non ci sia persona al mondo che ci possa amare maggiormente di colei che ci ha messo al mondo.

