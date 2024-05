COMIZIO IN PIAZZA SANT’ORONZO DOMENICA 19, LA SFIDA DI SALVEMINI  

(g.p.) ______ Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni ammistrative, che, partita già da alcuni mesi, sta per arrivare a vedere lo striscione del traguardo sabato 8 (già, la novità: per la prima volta si comincia a votare dal sabato (dalle ore 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle 23), in concomitanza con quelle europee.

Per ora si è snodata per le strade dei rioni della città, visitati tutti, in separata sede, dai candidati a sindaco.

Prima o poi ci sarà un confronto diretto fra di loro, come è sempre avvenuto, per quanto questi confronti, da tavole quadrate, per le modalità stesse con cui a Lecce sono organizzati, rimangano confinati in pubblico ristretto, se non proprio di addetti ai lavori e non spostino neanche un voto.

I comizi, negli scorsi decenni momento cardine della propaganda di tutti i partiti, specie il Pci e il Msi,, per ci erano veri e propri eventi di massa, e spettacolari, sono andati progressivamente scomparendo, per tante ragioni, in primis l’altrettanto progressiva disaffezione dei cittadini per la poliica.

Per questo risalta l’appuntamento fissato da Carlo Salvemini, nel tradizionale salotto dei Leccesi, piazza Sant’Oronzo.

Infatti una nota del suo ufficio stampa questa sera informa del fatto che ci sarà ”il primo grande appuntamento di coalizione in Piazza Sant’Oronzo, in programma il 19 maggio alle 19.30… al quale prenderanno parte i rappresentanti dei movimenti politici e civici che sostengono la candidatura”.

Comunque, è una bella sfida, pericolosa,impegnativa, dunque coraggiosa.

