DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 13 MAGGIO 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 13 maggio 2024.

Beata Vergine Maria di Fatima.

A Lecce, l’ attrice Rosaria Ricchiuto compie 45 anni: tanti auguri di buon compleanno! E tanti cari auguri al nostro amico Salvatore Clarizia, che a Tuglie compie 50 anni.

Come oggi, quarantasei anni fa, nel 1978, in Italia, entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi.

Franco Basaglia, morto a Venezia nel 1980, fu il riformatore della disciplina psichiatrica in Italia e ispiratore della legge n. 180/1978 che porta il suo nome: introdusse un’ importante revisione degli ordinamenti degli ospedali psichiatrici in Italia e promosse notevoli trasformazioni nei trattamenti sul territorio.

Proverbio salentino: ACQUA PASSATA NU MACENA CCHIUI

Nonostante il Salento sia una terra povera di corsi d’acqua, il riferimento del proverbio ai mulini ad acqua è evidente.

E così come l’acqua del torrente una volta che ha superato il mulino è impossibile che possa nuovamente spingere le pale che permettono alla macina di ridurre in farina i cereali, così nella vita ci sono avvenimenti che una volta accaduti non si ripetono più.

