IL CALCIO HA LA SUA LOGICA, L’UDINESE CHE SI DEVE SALVARE BATTE UN LECCE EVANESCENTE E DEMOTIVATO

“Noi non siamo terra di conquista sì al bosco no alla pista” IL MANTRA DEL CORTEO CHE HA PORTATO LA PROTESTA CONTRO L’AMPLIAMENTO DELLA PISTA PORSCHE DI NARDO’ NEL CENTRO DI LECCE CITTA’ CON UNA MANIFESTAZIONE COREOGRAFICA

COLORATA, FESTOSA, GIOIOSAMENTE RUMOROSA di Giuseppe Puppo ______ Beh, c’è da imparare. E sì che di cortei ne ho frequentato in tanti anni, ma bello come questo non ne avevo visto mai. Dico ciò, al di là delle ragioni, che si possono condividere o meno, al di là delle motivazioni, di volta in volta più […]