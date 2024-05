IL LIBRO “Loro” E LA MOSTRA DI ULDERICO TRAMACERE A LECCE MERCOLEDI’ 15

di Raffaele Polo _______

Ma cos’è il ‘Campo dei Giganti’? In un percorso conoscitivo ricco di sollecitazioni, si parte dalla mostra di Ulderico Tramacere al Museo Castromediano di Lecce con la presentazione dell’edizione a stampa del volume “Loro” per Sfera Edizioni (15 maggio ore 18) e si fa progetto di collaborazione e ricerca tra il Polo Biblio-Museale di Lecce, l’Assessorato alla Cultura, Ambiente e Istruzione del Comune di Nardò, l’Associazione Culturale il Campo dei Giganti e il Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento, per approdare a Nardò, in terra d’Arneo.

In dialogo con l’artista, Ulderico Tramacere, intervengono:

Luigi De Luca, Coordinatore dei Poli biblio-museali regionali,

Chiara Agagiù, Coordinatrice del progetto editoriale ed espositivo,

Giorgia Aprile, Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia (L.A.P.), UniSalento,

Lorenzo Madaro, Docente di storia dell’arte contemporanea, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano,

Anna Lucia Tempesta, Curatrice Archeologa del Polo Biblio-museale di Lecce,

e gli editori Lorenzo D’Addabbo e Ferdinando Bossis, Sfera Edizioni.

Questo finissage prevede un’ultima esplorazione sensoriale del percorso espositivo e degli spazi museali guidati dai suoni performativi di Daniela Diurisi e Roberto Gagliardi, sodali del Campo dei Giganti.

Luigi De Luca, coordinatore dei Poli biblio-museali regionali, così sintetizza l’evento: “Nel marzo 2024 il Castromediano ha inaugurato la mostra di Ulderico Tramacere, artista fotografo, creatore del “Campo dei Giganti” divenuto luogo di incontro, di militanza e di arte relazionale e che, dal 2013, con la sua instancabile ricerca, riflette in maniera sistematica sulla trasformazione del paesaggio salentino. Un cammino che continua nell’idea che un Museo è casa della comunità, luogo della memoria sempre attento al presente, leva di conoscenza e di consapevolezza.”

Il volume LORO, edito da Sfera Edizioni, non è soltanto il catalogo della mostra ma costituisce la sistematizzazione di un percorso di ricerca decennale sui paesaggi della Xylella e presenta un corpus inedito di immagini. Il volume è curato e contiene i testi critici di Luigi De Luca, Anna Lucia Tempesta, Lorenzo Madaro e Chiara Agagiù.

Con l’occasione, si presenterà anche un ulteriore progetto di cura attraverso la repertatura di campioni di legno d’ulivo monumentale effettuata lo scorso 28 aprile nel Campo dei Giganti in collaborazione con il Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia (L.A.P.) diretto dal Prof. Girolamo Fiorentino dell’Università del Salento. I campioni così prelevati contribuiranno a costruire una collezione botanica dedicata all’ulivo presso il Museo Castromediano e ad arricchire la banca dati del L.A.P. In particolare, saranno da ausilio nelle ricerche volte a ricostruire il sistema dei paesaggi agrari che hanno caratterizzato il Salento, ma anche la storia delle patologie che hanno interessato questa pianta e le diverse forme di resilienza che ha saputo attivare nel corso dei millenni.

Il Castromediano nel suo declinare attraverso l’arte contemporanea un fattivo e profondo dialogo con l’arte antica, il territorio e le sue complessità – in parallelo con le molte attività e le proposte didattiche promosse con il progetto “ADD_L’Arte Diminuisce la Distanza + Natura” – dedica da tempo particolare attenzione al tema dell’ulivo. Nel 2023 con l’allestimento degli “Xylella Studies” di Edward Burtynsky, pensata in collaborazione con la Fondazione Museo Pino Pascali e la Fondazione Sylva; adesso con il progetto editoriale ed espositivo “Loro” di Tramacere ed il sodalizio con il Campo dei Giganti.

Ancora fino al 15 maggio la mostra sarà visitabile tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 20. Info 0832373572

Sarà comunque sempre possibile conoscere il Campo dei Giganti in una visita speciale con l’artista. Info e prenotazioni: ilcampodeigiganti@gmail.com

https://maps.app.goo.gl/X78ADKJED89yuxwJA?g_st=iw

Category: Cultura, Eventi