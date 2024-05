MARTEDI’ 14 MAGGIO 2024, NEL MONDO E’ STATO SOLO UN GIORNO, UN ALTRO STUPIDO GIORNO SENZA PIU’ UMANITA’ 

(Rdl) ______ (Fonti: Cnn, Al Jazeera, Bbc ) ______

“Sganciare bombe atomiche sul Giappone durante la seconda guerra mondiale per porre fine al conflitto, è stata la decisione giusta, ora dovrebbero essere date a Israele le bombe di cui ha bisogno per per porre fine alla guerra a Gaza“.

Lindsey Graham, senatore degli Stati Uniti d’America

“Eurovision Song Contesthe Grand Final, a Malmo, Sweden. Lo slogan dell’Eurovision è stato: Uniti dalla musica. La realtà si è rivelata molto diversa”

Cnn

“L’ 80% dei centri sanitari di Gaza sono fuori servizio, poiché Medici Senza Frontiere è stato costretto a lasciare l’ospedale indonesiano di Rafah a causa dei frequenti bombardamenti israeliani sull’area. L’esercito israeliano ha effettuato numerosi attacchi mortali in tutta la Striscia di Gaza”

Al Jazeera

“L’aggressione contro Gaza è il completo assassinio di una società, lacerandone il tessuto sociale e distruggendone le capacità e le istituzioni. Dopo mesi di atrocità accumulate, il mondo dovrebbe essere pronto a dichiararlo chiaramente come pulizia etnica. Quello che accade a Gaza è una macchia sulla fronte del mondo”.

Ahmed Aboul Gheit, segretario generale della Lega Araba



“Da una settimana Israele chiude i valichi di Rafah e Kerem Shalom al passaggio degli aiuti, circostanza che rende ancora più disastrosa la situazione nella Striscia, dove vivono in condizioni critiche circa 2milioni e 300mila persone.

Un gruppo di coloni israeliani vicino al checkpoint di Tarqumiyaha impedito il passaggio di camion che trasportavano aiuti umanitari della Giordania e ne hanno distrtto il contenuto: pacchi alimentari lanciati e calpestati, sacchi di grano rovesciati al suolo”

Bbc

“Israele calpesta il diritto internazionale e i diritti umani e gli sforzi diplomatici sono falliti ancora una volta a causa dell’invasione di Rafah… L’uccisione di migliaia di palestinesi innocenti da parte di Israele, così come lo sfollamento di milioni di persone sono atti di genocidio… Hamas non è un’organizzazione terroristica ma un gruppo che sta difendendo le terre palestinesi”.

Hakan Fidan, ministro degli Esteri della Turchia

