APPUNTAMENTO AL MSEO SPADA A LECCE SABATO 18 PER UNA SERATA MAGICA

di Raffaele Polo _______E’ un’esperienza straordinaria che unisce la magia della musica con il fascino di installazioni video e poesia verbo-visiva: il 18 maggio, dalle 19 alle 23, appuntamento alla Casa Museo Spada Antichi Strumenti Musicali a Lecce, in via Sindaco Lupinacci 1, per una serata indimenticabile dedicata alla bellezza dell’arte e della cultura.

Situata nel cuore di Lecce, la Casa Museo Spada è un gioiello che racconta la storia della musica attraverso una preziosa collezione di strumenti antichi e moderni.

La Notte dei Musei è un evento culturale europeo che si svolge ogni anno in contemporanea con la Giornata Internazionale dei Musei, che cade il 18 maggio. In questa occasione, musei di tutta Europa aprono le loro porte al pubblico in orari serali speciali, spesso con ingresso gratuito o a prezzo ridotto, offrendo un’esperienza unica e suggestiva.

In Italia, la Notte dei Musei è un evento molto partecipato, con musei di tutte le dimensioni che aprono le loro porte al pubblico. L’edizione italiana è promossa dal Ministero della Cultura e da ICOM Italia, l’associazione internazionale dei musei.

Durante questa serata speciale, i musei aprono le loro porte al pubblico in orari insoliti, spesso rimanendo aperti fino a tarda notte offrendo una vasta gamma di attività, visite guidate, concerti, spettacoli, proiezioni e molto altro ancora. L’obiettivo principale è quello di promuovere la cultura e l’arte, incoraggiando le persone a visitare i musei e a scoprire il patrimonio culturale della propria città in un’atmosfera diversa e coinvolgente.

La Casa Museo Spada, nella notte del 18 Maggio, presenta “Insiemi” – Open Week dei Piccoli Musei, 1^ edizione: una programmazione che si discosta dalla mission specifica del museo, quindi non solo visite guidate alla collezione di strumenti musicali ma anche proiezioni di video e poesia verbo-visiva.

Durante la serata sarà presentato il video Di-segni mistici di Salvatore Luperto.

La finalità del filmato Di-segni mistici è di creare e suggerire immagini e atmosfere di bellezza spirituale, cui contribuiscono il luogo (Trinità dei Monti, Roma), la chiesa della Trinità con i suoi spazi, arredi e opere sacre, con i canti a cappella e con le opere verbo-visive all’interno contestualizzate.

I canti e la musica con le sue pause hanno grande rilievo: quella sacra dell’Exsultet, cantata dalla comunità monastica dei Fratelli di Gerusalemme e quella classica di Mozart.

Durante la serata si esibiranno gli artisti Francesco Aprile e Marilena Cataldini (Gioco poetico: la scatola del tempo) che apriranno uno squarcio sulle nuove esperienze poetiche.

______

18 Maggio 2024, dalle ore 19,00 alle 23,00

Casa Museo Spada Antichi Strumenti Musicali

Lecce, via Sindaco Lupinacci 11.

Ingresso gratuito con contributo volontario

Per informazioni e prenotazioni tel. 3287496672 collezionespada@gmail.com

Category: Cultura, Eventi