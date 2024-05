L’APPELLO / ANTONIO GABELLONE: “Non lasciamo soli i bambini autistici“

(Rdl) ______ “Nella sola provincia di Lecce ci sono 83 bambini da 0 a 5 anni, ai quali è stato diagnosticato l’autismo, che sono in attesa di poter essere inseriti nei CAT, il Centro Autistico Territoriale. Questo si traduce non solo in 83 famiglie salentine completamente lasciate da sole ad affrontare la malattia del proprio bambino, ma soprattutto 83 piccoli pazienti che stanno rallentando, in un’età particolare, il cammino di assistenza socio-sanitaria“.

Comincia così il comunicato stampa di denuncia che questa sera ci ha mandato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Gabellone (al centro nella foto durante la riunione a Bari della Commissione Sanità della Regione Puglia), il quale rivolge un appello alla Asl

“È evidente che siamo di fronte a un disservizio gravissimo da parte della ASL di Lecce, di fronte al quale non si può rimanere indifferenti.

Per questo, oggi, in Commissione Sanità, che era stata aggiornata per discutere del problema, pur avendo apprezzato gli sforzi per aumentare le ore per i bambini in fascia 6-11 anni, ho chiesto una verifica contabile dei cospicui finanziamenti messi a disposizione dal Bilancio regionale proprio per i servizi assistenziali all’autismo. I dirigenti del Dipartimento Sanità hanno dichiarato che dei 5 milioni di euro stanziati nl 2023 non è stato ancora elargito neppure 1 euro perché il Dipartimento è in attesa di avere le risposte da alcune ASL pugliesi, senza tener conto che ci sono altri 5 milioni per il 2024. Di qui il mio appello a sollecitare chi sembra essere indifferente a questa sofferenza”.

e così conclude

“Quindi, in sintesi, cerchiamo di spendere subito e bene le risorse a disposizione, senza trascurare le modifiche di un regolamento che necessita di chiarezza e revisione su alcuni punti se davvero vogliamo aiutare i pazienti e le loro famiglie.”

Category: Costume e società, Cronaca, Politica