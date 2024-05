“Fate solo quel che v’incanta”, AL FONDO VERRI A LECCE DOMENICA 19

di Raffaele Polo ______

Domenica 19 maggio, alle ore 20.00, al Fondo Verri, in via Santa Maria del Paradiso, 8 a Lecce, l’Ensemble Fondo Verri presenta “Fate solo quel che v’incanta” il nuovo Libro-CD prodotto dal Fondo Verri con il contributo di NUOVOIMAIE dedicato alla poesia di Antonio Leonardo Verri , con la copertina e idisegni realizzati da Massimo Pasca e il progetto grafico di Valentina Sansò.

Un viaggio di musica e poesia che spazia in molteplici generi miscelando sonorità balcaniche con il jazz e il blues, con richiami alla tradizione e alla world music, senza dimenticare le festose sonorità bandistiche che si alternano a composizioni interamente originali create sulle poesie di Antonio L. Verri, grande scrittore poeta scomparso prematuramente nel 1993 all’età di 43 anni.

Il lavoro -realizzato a cura di Piero Rapanà – concerta testi tratti dalle opere del poeta di Caprarica di Lecce: “Il pane sotto la neve”, “Bucherer l’orologiaio”, “I trofei della città di Guisnes”, “Il Fabbricante d’Armonia”, “La cultura dei Tao”, “Il Naviglio Innocente” con i suoni di Bruno Galeone alla fisarmonica, Emanuele Coluccia al pianoforte e al sax, Vincenzo Grasso al clarinetto, Davide Chiarelli alle percussioni, Redi Hasa al violoncello: con il canto di Daria Falco Voci e le voci recitanti di Giovanni Piero Rapanà, Simone Franco e Simone Giorgino.

L’intento che il concerto recital e il booklet realizzano è quello di cantare la poesia togliendola dal foglio per ridestinarla alla voce; per stimolare e coinvolgere il pubblico avvicinandolo. con maggiore partecipazione, ai temi cari della filosofia verriana: la tutela e la promozione della qualità creativa del territorio, la sua poesia, i suoi pensieri, le sua riflessione sull’intima natura della Cultura Popolare, le sue visionarie premonizioni sulla Contemporaneità e sul Futuro della Società Post-Industriale, divengono il tema di un concerto recital che corona un percorso intrapreso dall’Associazione Culturale Fondo Verri nel 2005 con la dedica, al poeta di Caprarica di Lecce, del “Laboratorio Santa Maria del Paradiso”, operante a Lecce dal 1993. Un luogo, il Fondo Verri, nato per dare una risposta concreta al desiderio del Poeta, scomparso tragicamente in un incidente stradale nel 1993, di dare casa alle istanze espressive in atto sul territorio, di creare un osservatorio attivo e operante per valorizzare e promuovere la poesia e il fare creativo delle persone. Così, è rimasto vivo, il desiderio dell’ultimo epigono dell’Esperienza Poetica del Novecento Salentino.

