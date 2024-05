L’ ULTIMO ROMANZO DI RAFFAELE POLO E’ “Vietato ai minori“. LA PRIMA PRESENTAZIONE A LECCE VENERDI’ 17

(Rdl) ______ “Vietato ai minori“ è il titolo della nuova indagine dell’Ufficiale Rizzo, personaggio nato dalla verve creativa dello scrittore e giornalista Raffaele Polo, edito dalla casa editrice Il Raggio Verde e impreziosito dalla copertina dell’artista Francesca Mele.

Si presenta venerdì 17 maggio, dalle ore 18, alla Biblioteca OgniBene a Lecce, viale Michele De Pietro, 45. Con l’autore colloquiano l’assessore Paolo Foresio e Antonietta Fulvio.

Un’indagine intricata sulle tracce di Mario Mariani, lo scrittore e giornalista nato sul finire del 1883 che raccontò la Prima guerra mondiale dal fronte sulle colonne de Il Secolo e de Il Messaggero. Fondatore della rivista letteraria Novella e di Commedia, dedicata al cinema, Mariani balzò alle cronache per la pubblicazione del racconto “Le Adolescenti” che fece scalpore per l’erotismo delle sue pagine considerate un vero oltraggio al pudore dalla classe borghese dell’epoca che lo processò.

«Nel romanzo “Vietato ai minori” Raffaele Polo, – scrive la giornalista Antonietta Fulvio nella prefazione – ricostruisce questa “sporca storia” su due piani narrativi: il processo a Mariani e la sua autodifesa, incentrata sul principio del libero amore, riportando gli atti e la sentenza, e l’indagine letteraria dell’Ufficiale, intrigante alibi per una breve ma intensa storia di passione che diventa movente per interrogarsi sui confini labili della letteratura erotica nell’epoca contemporanea: tempo veloce dettato dai social media, dalla condivisione di selfie, nella sovraesposizione di immagini che più nulla lasciano al potere dell’immaginazione.

A distanza di anni, dopo “Il silenzio del pesciolino rosso”, Francesca Mele firma la copertina del nuovo libro “Vietato ai minori” di Raffaele Polo. L’opera realizzata dall’artista sintetizza, nelle pieghe sinuose del corpo in penombra, la figura di una donna libera e spregiudicata, consapevole del suo immenso potere di seduzione»



Laureato in Lettere e in Pedagogia, Raffaele Polo ̀é giornalista e collabora con diverse testate tra cui il “Nuovo Quotidiano di Puglia” e “Leccecronaca.it”. Si occupa da sempre di scrittura, critica d’arte, poesia dialettale e teatro. È autore di numerosi libri in cui da sempre il Salento ̀é luogo della memoria e scenografia in cui far muovere i suoi personaggi tra Storia, mistero, realtà e immagi-

nazione. Tra le sue ultime pubblicazioni: “Altre Storie dal Salento”, Lupo editore; “Le Leccecronache”, “Edoardo e l’ultimo sogno”, QDB edizioni; “Le improbabili indagini dell’Ufficiale Rizzo”, Robin Edizioni.

Per i tipi de Il Raggio Verde ha pubblicato “Leccecronache dal Coronavirus”, “Taccuino introduttivo alla Letteratura salentina”, “Il Grande Bang”, “L’Arte nel Salento – taccuino introduttivo”, “Come eravamo – taccuino dell’amarcord salentino”.

